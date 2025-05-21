Какова роль беспилотников в армии, рассказал Анатолий Булавко

В современном бою огромная роль отводится беспилотникам, это не раз отмечал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Роль беспилотников, а также их развитие в белорусской армии обсудили с депутатом Палаты представителей, членом Постоянной комиссии по национальной безопасности Анатолием Булавко.

"Спектр задач, которые на сегодняшний день выполняют беспилотные летательные аппараты, иноземные системы, достаточно широк, начиная от разведки и заканчивая ударными комплексами. На сегодняшний день отечественный военно-промышленный комплекс достаточно успешно решает задачи по обеспечению Вооруженных сил беспилотными летательными аппаратами. Как мы все видим, беспилотники очень быстро развиваются. Если буквально пару лет назад речь шла о 20-30 км, сейчас мы видим сотни, а где-то тысячи", - подчеркнул Анатолий Булавко.

Он отметил, что на сегодняшний день возникает очень актуальная задача - не просто развивать авиационные беспилотные комплексы, но и средства противодействия им.