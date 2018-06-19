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Какой будет праздничная афиша ко Дню города Минска

Какой будет праздничная афиша ко Дню города Минска
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Минск

Ко Дню города Минска юные артисты образцовой эстрадной студии "Аванти" готовят новые номера. Коллектив будет хедлайнером на главной сцене в парке Горького. Там развернется и новая локация "Минск советский".

14 сентября праздничная программа начнется в 10:00 с возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой".

А фестиваль реконструкции "Минск древний" покажет 10 веков нашей истории. Площадка для рыцарских баталий развернется на зеленой зоне проспекта Победителей.

Минск в пешеходном стиле

Минск в пешеходном стиле

Около Дворца спорта состоится праздник "Минск современный". В программе - олимпийский день и соревнования пожарных-спасателей.

В праздничной афише есть премьеры! "Минск губернский", например. У ратуши зазвучит Президентский оркестр. А после ждем на сцене обладателей почетных наград "Минчанин года".

Финальным аккордом праздника станет фейерверк. Он раскрасит небо в 23:00.

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