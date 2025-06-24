Какой момент на первом Параде Победы в 1945 году потряс весь мир

Каждый год 9 Мая на Красной площади в Москве проходит военный парад, посвященный победе Красной армии в Великой Отечественной войне. Это день памяти и гордости для каждого из нас. Это наша история и наши традиции.

Но на самом деле ежегодно военный парад стали проводить только с 1995 года. А самый первый легендарный Парад Победы, его еще называют Парадом Победителей, прошел не 9 Мая, а 24 июня 1945 года.

Рассказываем, как отбирали участников парада, для чего по брусчатке Красной площади были рассыпаны опилки, какой момент парада потряс весь мир.

Ровно 80 лет назад, здесь, в Москве, на Красной площади состоялся первый Парад Победы, который стал легендой. Советский Союз победил в страшной, кровопролитной войне, где погибло более 25 млн советских граждан. Поэтому у этого парада было важная политическая роль - показать миру всю мощь Красной армии и стать символом победы над нацистской Германией.

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Идея провести парад принадлежала Сталину. Была создана специальная комиссия, перед которой стояла непростая задача. На подготовку был выделен всего месяц. За это время швейные фабрики Москвы должны были успеть сшить 15 тыс. комплектов парадной формы для солдат, а также мундиры для офицеров и генералов.

"В витрине представлен бирюзового цвета с отливом морской волны генеральский мундир. В таком генеральском мундире 240 генералов принимало участие в Параде Победы 24 июня 1945 года. Есть интересный случай, связанный с Рокоссовским. Поскольку в момент парада шел дождь, то после того как закончился парад, он не мог снять с себя мундир, настолько он был мокрый, настолько он сел. Ему мундир по шву распарывали для того, чтобы вызволить маршала из севшей униформы", - рассказал специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

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Парад Победы был самым массовым, который когда-либо проходил на Красной площади. Участвовало более 35 тыс. человек. Отбор был очень строгий. Учитывались не только подвиги и заслуги военнослужащих, но и внешний вид. Рост не менее 170 см, а возраст - не старше 30 лет. Перед парадом участники тренировались 2 недели подряд. Маршировали каждый день по 6-7 часов. Для фронтовиков это было настоящим испытанием.

"Участие в Параде Победы - это строчка в биографии. Военнослужащие, несмотря на 4 года кровопролитной войны, прошли серьезную строевую подготовку. Это не курсанты, которые ежедневно маршировали на плацу. Это военнослужащие, которые в окопах, в грязи, в холоде сражались с оккупантами. И вместе с тем парад прошел без сучка и задоринки, потому что понимали, насколько это великое действие. Финальная точка победы в Великой Отечественной войне - Парад Победителей", - отметил кандидат исторических наук, завкафедрой Государственного университета управления России Сергей Чуев.

Принимал парад маршал Советского Союза Жуков, а командовал парадом маршал Рокоссовский. Оба были верхом на белом и вороном конях. Для этого по брусчатке Красной площади насыпали дорожки из опилок, чтобы копыта лошадей не скользили. Специально к параду в мастерских Большого театра сшили штандарты всех 10 фронтов Великой Отечественной войны. Но настоящей кульминацией стал вынос опущенных к земле трофейных немецких знамен. Под дробь барабанов 200 солдат бросали к подножию Мавзолея захваченные в боях штандарты и флаги уничтоженной гитлеровской армии. Этот момент потряс весь мир.

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