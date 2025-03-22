Какой погодой стартует апрель и стоит ли ожидать похолодания

Апрель стартует с теплой, но дождливой погоды. К выходным похолодает. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Март завершится на высокой температурной ноте. Сегодня, 31 марта, будет солнечная и по-апрельски теплая погода. С высоких показателей начнется и апрель. Правда, без осадков не обойдется. Атмосферные фронты от Балканского циклона принесут в ближайшие сутки дожди различной интенсивности, которые в отдельных районах будут достигать критериев сильных и сопровождаться сильным порывистым ветром", - рассказали в Белгидромете.

К середине недели ситуация улучшится: атмосферное давление начнет расти, осадки постепенно прекратятся. В условиях переменной облачности воздух будет интенсивно прогреваться.

Во вторник, 1 апреля, на большей части территории республики дожди, днем по юго-востоку прогнозируются сильные дожди. Ночью и утром в некоторых районах может быть слабый туман. Днем местами ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью - плюс 2-8, максимальная днем от 8 по юго-востоку до 16 градусов тепла по северо-западу.

Ночью и утром в среду, 2 апреля, в основном по юго-востоку республики пройдут дожди, местами сильные. Днем будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Днем местами прогнозируется усиление ветра порывами 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью - плюс 1-7, максимальная днем от 10 по юго-востоку до 18 градусов со знаком плюс по юго-западу.

В четверг, 3 апреля, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью - минус 2 - плюс 5, максимальная днем - 12-19 градусов.

В пятницу, 4 апреля, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью - 1-7 выше нуля, максимальная днем от 10 по северу до 20 градусов тепла по югу.

"В предстоящие выходные ситуация коренным образом изменится. Через территорию страны начнут смещаться атмосферные фронты, которые принесут новые порции осадков. Вслед за фронтальными разделами в Беларусь начнут поступать воздушные массы северных широт. В результате существенно похолодает, а осадки станут идти в виде снега, мокрого снега, дождя", - отметили синоптики.

В субботу, 5 апреля, ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Температура воздуха минимальная ночью составит минус 3 - плюс 4, по югу до плюс 7, максимальная днем - от плюс 2 по северу до плюс 11 по юго-востоку.