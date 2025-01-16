Какой процент белорусов готов проголосовать на выборах за действующего Президента?

За действующего Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на выборах готовы проголосовать 82,5 % белорусов. Такие данные социологического исследования корреспонденту БЕЛТА озвучила заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Если бы выборы прошли сегодня, за кого бы вы проголосовали?". "За действующего главу государства" - так ответили 82,5 % опрошенных, "за альтернативного кандидата" - 2,9 %, "против всех" - 7,9 %, "не буду голосовать" - 6,7 %.

"Красноречивый факт: действующего главу государства готовы поддержать на ближайших выборах 82,5 % опрошенных респондентов. Соответственно, белорусское общество уверено в реализуемом государственном курсе, в выстраивании международных отношений, что создает благоприятную основу для развития стратегического взаимодействия с другими странами. Внешнеполитической формулой белорусов является значимость культурной общности страны-партнера в сочетании с высоким уровнем экономики и развития торговых отношений", - заявила Ирина Лашук.