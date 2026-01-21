Какой вклад может внести Беларусь в работу Совета мира, рассказал политолог Беляев

Какой вклад может внести Беларусь в работу Совета мира и станет ли создаваемая организация новой платформой глобальной безопасности, рассказал политолог, декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

По его словам, Совет мира - это одна из организаций, которая попытается найти выход из того кризиса и хаоса, который сегодня сложился в мире.

"И почему, собственно, не попробовать? Вот, кстати, и действия Беларуси, нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко очень хорошо укладываются в эту логику. Раз старые механизмы работать перестали, давайте попробуем новое. Президент наш практически без колебаний принял предложение Дональда Трампа по целому ряду причин", - прокомментировал Беляев.

Одна из причин заключается в том, что принципы, предложенные Трампом в Совете мира, направлены на решение конфликтов. Беларусь всегда была донором безопасности, особенно в Евразийском регионе. "Мы не только в Европе, но и в Евразии тоже имеем влияние. Беларусь всегда была переговорной площадкой. Целый ряд конфликтных ситуаций решался у нас, - отметил политолог. - Беларусь всегда выступала за мирные способы разрешения конфликтов. Плюс, конечно, у нас есть свой интерес. Сейчас это украино-российский конфликт, который Беларусь призывает заканчивать все-таки мирными методами".