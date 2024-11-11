Какой вклад в развитие Беларуси вносит каждая область страны

Беларусь - это 118 районов, и для общего дела - благополучия нашей страны - важен вклад каждого. У того или иного региона есть свои конкурентные преимущества, которые нужно использовать по максимуму.

Об этом говорил и Президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Дожинок" в Климовичах. Он по-отечески сравнил страну с большой семьей.

У каждой из областей Беларуси есть свои достижения. Их фиксировали целый год в рамках традиционной рубрики "Главного эфира" "Место для жизни". Еженедельно отправлялись в разные уголки страны, чтобы показать, чем живут люди.

Итак, чем может гордиться большая семья под фамилией "Беларусь"? Все самое яркое собрал Антон Малюта.

А что ты сделал для Родины - на этот вопрос в каждом районе ответят по-своему и скажут только правду, ведь знают, что их малую родину покажут на всю страну.

Брестчина - любовь к технологиям

Начинаем с Брестской области. Она первая по многим показателям. Например, по надоям молока, по переработке сырья. Максимальная концентрация молочных заводов - именно в Брестской области. Конкуренция высокая, поэтому каждый старается придумать что-то свое, оригинальное.

Галина Мельникова, начальник производства Ляховичского молочного завода:

"Хотелось выпустить что-то интересное, и в мае 2023 года мы запустили единственное в Беларуси производство порционного масла по 10 г. Оно востребовано на железнодорожных линиях".

А Лунинец теперь прославляет Беларусь аббревиатурой А2. Молоко без бета-козеина, а значит, с максимальной пользой для самых маленьких и самых возрастных потребителей.

Витебщина - крестьянская смекалка

Переместимся из самого жаркого в самый северный регион - Витебскую область. Кто-то скажет: немного не повезло там с исходными климатическими данными, зато с людьми - совсем наоборот.

Например, в Полоцке выращивают овощи под искусственным освещением. Вдобавок к технологии - еще один компонент формулы успеха.

За качество продукции Витебская область в ответе. Например, толочинский картофель фри берут, без преувеличения, все фастфуды страны.

И в животноводстве регион тоже делает успехи - активно строит современные фермы. Одну из них мы засняли до официального открытия. Это было в Бегомле.

Гомельщина - умение справляться с трудностями

Это лето для Гомельщины было действительно трудным. По югу страны прошлась непогода. Последствия устраняли все вместе, чтобы быстрее вернуться к спокойной жизни.

За несколько дней восстановили связь и все коммуникации. Конечно, для леса сроки куда больше. Важно было не только навести порядок, но и не потерять сырье. Древесина - даже буреломная - ресурс ценный.

И конечно, важно было не останавливать уборочную кампанию ни в одном пострадавшем регионе.

Гродненщина - желание экспериментировать

В Гродненской области постоянно внедряют что-то новое на благо общего каравая. И все под контролем местных властей. Поэтому руководство районов для записи интервью приходилось ловить, конечно, в полях.

Новинки здесь делают не только для земледелия, но еще и для животноводства. В Островце впервые в Беларуси начали выращивать индейку.

Но если все же вернуться к караваю, а точнее к хлебу, то в Гродненской области, в нем, безусловно, знают толк. Чего только стоит знаменитая "бацькава булка" из Свислочи!

Могилевщина - регион со своей изюминкой

Говоря о Могилевщине, прежде всего нужно упомянуть удивительные природные богатства: величественные леса, реки, озера, а еще чудотворные криницы, куда съезжаются с других регионов.

Туризм бьет ключом и на легендарной Чигиринке.

Роман Мельников, директор предприятия по организации экскурсионных туров:

"Водные сплавы у нас проводятся под ключ, то есть можно приехать сюда, не взяв с собой никакого оборудования, продуктов питания. Это все организуется".

Насыщенная культурная программа и в культурной столице Беларуси. В 2024 году такое звание носили Белыничи. Тоже место притяжения туристов и родина талантливых людей, чье творчество видел даже Дворец Независимости.

"Выставка вообще оказалась для меня такой неожиданностью, наверное, счастливой даже. Я не представляла, насколько это вообще значимое событие в жизни художника может быть", - поделилась художница Лариса Журавович.

Минщина - крепкая, хозяйственная

Минская область - регион в центре страны и значительным вкладом в ее развитие. Пятая часть ВВП - все благодаря сильной промышленности: от производства мяса до инновационных ветеринарных препаратов, которые уходят далеко за пределы Беларуси.

А еще Минщина - один из лидеров по реализации концепции "Один район - один проект". В Ивенце возродили производство белорусской мягкой карамели. Это стало вторым рождением местной кондитерской фабрики "Слодыч".