Калейдоскоп из цветов - Комаровский рынок благоухает в преддверии праздника

Время, когда поет душа! Приближается Международный женский день, а воздух наполняется ароматами весны. В столице это калейдоскоп из гиацинтов, мимоз, ирисов и, конечно же, тюльпанов - одного из главных символов 8 Марта.

По красоте, разнообразию, колориту и аромату одна из главных "цветущих" локаций столицы - Комаровский рынок. Уже сейчас здесь многолюдно, и видимо, покупателей привлекает широкий выбор цветов. К слову именно здесь можно встретить и оригинальные варианты.

Среди сортов тюльпанов есть и особенно нежные под названием "супермодель". Интересно, что большинство цветов выращено в Беларуси (в Гомельской и Брестской областях). Из своеобразных эксклюзивов представлены тюльпаны в горшочке с луковицей. После праздника их можно попробовать пересадить в землю. В общем, идей очень даже немало.