3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
"Калядны кірмаш" радует гостей новогодней атмосферой
"Калядны кірмаш" встречает и радует гостей новогодней атмосферой. Главная рождественская ярмарка столицы открылась 20 декабря на площадке у Дворца спорта.
На праздничной локации работает съемочная группа "Первого информационного". Чем богата ярмарка?
Праздничная площадка у Дворца спорта уже традиционно в топе у минчан и гостей города. В каждом сказочном домике можно найти новогодние сувениры, украшения, игрушки от белорусских ремесленников. Кондитеры предлагают разнообразные имбирные пряники. Постарались и над оформлением локации - елочку украсили изображения с символом наступающего года - Огненной Красной Лошади. Тут также представлены кухни разных стран мира, в первую очередь, конечно, белорусская кухня. Обязательно продегустируйте драники и блины с разными начинками. А еще зимние напитки - теплый морс, горячий шоколад и фирменные чаи с травами. Также для маленьких посетителей на фуд-зоне - детское меню. Мы пообщались с продавцами и посетителями, они поделились впечатлениями.
На площадке также установили аттракционы - карусели, электромобили и паровозики. Обязательно приходите за новогодним настроением. Напомним, "Калядны кiрмаш" у Дворца спорта будет работать ежедневно по 11 января. В том числе и в новогоднюю ночь - до 4:00.