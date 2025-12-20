"Калядны кірмаш" радует гостей новогодней атмосферой

Праздничная площадка у Дворца спорта уже традиционно в топе у минчан и гостей города. В каждом сказочном домике можно найти новогодние сувениры, украшения, игрушки от белорусских ремесленников. Кондитеры предлагают разнообразные имбирные пряники. Постарались и над оформлением локации - елочку украсили изображения с символом наступающего года - Огненной Красной Лошади. Тут также представлены кухни разных стран мира, в первую очередь, конечно, белорусская кухня. Обязательно продегустируйте драники и блины с разными начинками. А еще зимние напитки - теплый морс, горячий шоколад и фирменные чаи с травами. Также для маленьких посетителей на фуд-зоне - детское меню. Мы пообщались с продавцами и посетителями, они поделились впечатлениями.