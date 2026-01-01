Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Калядны кірмаш" создает праздничное настроение у Дворца спорта

У Дворца спорта развернулся "Калядны кірмаш" - самое масштабное действо, которое продлится по 11 января. 24 нарядных деревянных шале, где организована торговля новогодними товарами. Посетители могут найти здесь все: от елочных украшений до сувениров и готовых подарочных наборов. А для создания праздничной атмосферы каждый вечер в 19:00 здесь проходит театрализованное представление "Тайна новогодней открытки" (см. в видео).

