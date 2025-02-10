Капитальный ремонт - как оценивается обстановка на дороге в центре Минска

Путепровод на проспекте Независимости закрыт на ремонт. Сейчас идут демонтажные работы. Движение в центре города находится на контроле ГАИ и самих автомобилистов. Маршруты рекомендуют строить в объезд.

Затруднение на дороге оценивается в 3 балла, ситуация не критичная. Водители заранее подготовились к перекрытию центра города и уже строят объездные маршруты.

Для объезда в первую очередь используют первое и второе городское кольцо. Это улицы Аэродромная, проспект Машерова. Также изменился и маршрут движения общественного транспорта. Это касается автобусных маршрутов № 100, № 111 и троллейбусов, которые двигались по улице Бобруйской. Специалисты предприятия "Столичный транспорт и связь" сегодня днем лично проверили, как изменилось движение транспорта по Минску.