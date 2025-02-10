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Капитальный ремонт - как оценивается обстановка на дороге в центре Минска
Путепровод на проспекте Независимости закрыт на ремонт. Сейчас идут демонтажные работы. Движение в центре города находится на контроле ГАИ и самих автомобилистов. Маршруты рекомендуют строить в объезд.
Затруднение на дороге оценивается в 3 балла, ситуация не критичная. Водители заранее подготовились к перекрытию центра города и уже строят объездные маршруты.
Для объезда в первую очередь используют первое и второе городское кольцо. Это улицы Аэродромная, проспект Машерова. Также изменился и маршрут движения общественного транспорта. Это касается автобусных маршрутов № 100, № 111 и троллейбусов, которые двигались по улице Бобруйской. Специалисты предприятия "Столичный транспорт и связь" сегодня днем лично проверили, как изменилось движение транспорта по Минску.
Напомним, что сам путепровод будут разбирать практически до основания. Сейчас уже идет процесс демонтажа асфальтового покрытия, далее балки и опоры. Специалисты работают в три смены для того, чтобы завершить капитальный ремонт как можно скорее.