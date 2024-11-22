ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииРегионыКультураПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Капремонт-2025: появился список домов, которые отремонтируют в Минске в этом году

Капремонт-2025: появился список домов, которые отремонтируют в Минске в этом году

Службы ЖКХ Минска намерены начать в 2025 году проведение капитального ремонта почти в двух сотнях жилых домов - уже сейчас началось обновление многоэтажек позднесоветской застройки.

Как сообщили в ГО "Минское городское жилищное хозяйство", в 2025 году планируется выполнить капитальный ремонт 188 многоквартирных жилых домов столицы.

В настоящий момент в Минске идет обновление жилых четырех- и пятиэтажек, которые были возведены в середине 1970-х годов, а также зданий от 9 этажей и выше 1980-х годов постройки.

Полный список столичных жилых домов, в которых планируется проведение капитального ремонта в 2025 году:

КУП "ЖКХ Заводского района г. Минска"

  • ул. Уборевича, 112, 118,
  • ул. Шабаны, 13,
  • ул. Голодеда, 3, 6, 8-1, 8-2, 8-3, 15, 18-1, 18-2, 23, 38, 51-2, 71,
  • ул. Шишкина, 26,
  • ул. Герасименко, 3, 5, 9, 11, 29,
  • ул. Академика Красина, 20, 22.

КУП "ЖКХ Ленинского района г. Минска"

  • ул. Полевая, 30, 32, 34, 36,
  • ул. Комсомольская, 33,
  • ул. Кирова, 33 (инженерные сети),
  • ул. Ленина, 15А,
  • пер. Казарменный, 5А,
  • ул. Маяковского, 188,
  • ул. Плеханова, 32/1, 32/2,
  • пр. Рокоссовского, 17/2, 19, 125, 140, 146,
  • ул. Янки Купалы, 7,
  • ул. Горовца, 34/2.

КУП "ЖКХ №1 Московского района г. Минска"

  • ул.Фабрициуса,3,
  • ул. Лермонтова 20, 20А, 22, 24,
  • ул. Коржа 14, 16, 18, 22, 24, 26,
  • ул. Розы Люксембург, 105, 90А,
  • ул. Рафиева 3-1, 3-2,11,15.

КУП "ЖКХ Октябрьского района г. Минска"

  • ул. Корженевского, 18, 22,
  • ул. Воронянского, 52, 58,
  • ул. Казинца, 120,
  • ул. Московская, 9/25.

КУП "ЖКХ Партизанского района г. Минска"

  • ул. Румянцева, 13, 14, 15, 17,
  • ул. О. Кошевого, 13, 17, 19, 25,
  • ул. Щербакова 16/2,
  • ул. Геологичекая, 59-2, 59-3,
  • ул. Пулихова, 37,
  • ул. Захарова, 61, 65-1, 67-2,
  • ул. Щербакова, 25, 27, 27А, 31, 34/2, 35,
  • ул. Уральская, 12, 10, 10А,
  • пер. Козлова, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 24А,
  • ул. Уральская, 6А, 7,
  • ул. Грицевца, 1, 3, 6, 4, 7, 11, 13,
  • ул. Щербакова, 19, 21.

КУП "ЖКХ Первомайского района г. Минска"

  • ул. Почтовая, 6, 8,
  • ул. Волгоградская, 45,
  • ул. Толбухина, 17, 19,
  • ул. К. Чорного, 35,
  • ул. Кнорина, 10б, 12а, 12б,
  • ул. Независимости, 83, 143-1, 155-1,
  • ул. Славинского, 3, 5, 19, 21, 7-1, 7-2, 15,
  • ул. Седых, 48,
  • ул. Тикоцкого, 40,
  • ул. Калиновского, 48/1, 61, 40, 40/2, 40/3, 40/4, 48/2, 75, 76,
  • ул. Калинина,19а.

КУП "ЖКХ Советского района г. Минска"

  • ул. М. Богдановича, 58, 68, 139/А, 143, 147,
  • пр. Машерова, 14,
  • ул. Гамарника, 15, 26,
  • ул. Мирошниченко, 11, 27, 49, 53,
  • ул. Краснозвездная, 11,
  • ул. Смолячкова, 12, 14.

КУП "ЖКХ № 2 Фрунзенского района г. Минска"

  • ул. Лынькова, 3, 99/3, 101/2,
  • ул. Лещинского, 7, 17, 27,
  • ул. Одинцова,22-1, 27,
  • ул. Глебки, 114, 108, 110, 112,
  • ул. Притыцкого, 18/2, 18/3, 112,
  • ул. Ольшевского,74.

КУП "ЖКХ Центрального района г. Минска"

  • ул. Осипенко 17, к. 2,
  • бул. Шевченко, 3,
  • ул. А. Пашкевич, 5, 9,
  • ул. Осипенко, 20,
  • ул. Коммунистическая, 3, 5, 7, 42, 44, 46,
  • ул. Куйбышева, 17,
  • ул. Червякова, 6, 20,
  • ул. М. Богдановича, 33,
  • ул. Чичерина, 2, 3,
  • ул. Немига, 6, 8, 10.
ремонт

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все