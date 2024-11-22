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Капремонт-2025: появился список домов, которые отремонтируют в Минске в этом году
Службы ЖКХ Минска намерены начать в 2025 году проведение капитального ремонта почти в двух сотнях жилых домов - уже сейчас началось обновление многоэтажек позднесоветской застройки.
Как сообщили в ГО "Минское городское жилищное хозяйство", в 2025 году планируется выполнить капитальный ремонт 188 многоквартирных жилых домов столицы.
В настоящий момент в Минске идет обновление жилых четырех- и пятиэтажек, которые были возведены в середине 1970-х годов, а также зданий от 9 этажей и выше 1980-х годов постройки.
Полный список столичных жилых домов, в которых планируется проведение капитального ремонта в 2025 году:
КУП "ЖКХ Заводского района г. Минска"
- ул. Уборевича, 112, 118,
- ул. Шабаны, 13,
- ул. Голодеда, 3, 6, 8-1, 8-2, 8-3, 15, 18-1, 18-2, 23, 38, 51-2, 71,
- ул. Шишкина, 26,
- ул. Герасименко, 3, 5, 9, 11, 29,
- ул. Академика Красина, 20, 22.
КУП "ЖКХ Ленинского района г. Минска"
- ул. Полевая, 30, 32, 34, 36,
- ул. Комсомольская, 33,
- ул. Кирова, 33 (инженерные сети),
- ул. Ленина, 15А,
- пер. Казарменный, 5А,
- ул. Маяковского, 188,
- ул. Плеханова, 32/1, 32/2,
- пр. Рокоссовского, 17/2, 19, 125, 140, 146,
- ул. Янки Купалы, 7,
- ул. Горовца, 34/2.
КУП "ЖКХ №1 Московского района г. Минска"
- ул.Фабрициуса,3,
- ул. Лермонтова 20, 20А, 22, 24,
- ул. Коржа 14, 16, 18, 22, 24, 26,
- ул. Розы Люксембург, 105, 90А,
- ул. Рафиева 3-1, 3-2,11,15.
КУП "ЖКХ Октябрьского района г. Минска"
- ул. Корженевского, 18, 22,
- ул. Воронянского, 52, 58,
- ул. Казинца, 120,
- ул. Московская, 9/25.
КУП "ЖКХ Партизанского района г. Минска"
- ул. Румянцева, 13, 14, 15, 17,
- ул. О. Кошевого, 13, 17, 19, 25,
- ул. Щербакова 16/2,
- ул. Геологичекая, 59-2, 59-3,
- ул. Пулихова, 37,
- ул. Захарова, 61, 65-1, 67-2,
- ул. Щербакова, 25, 27, 27А, 31, 34/2, 35,
- ул. Уральская, 12, 10, 10А,
- пер. Козлова, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 24А,
- ул. Уральская, 6А, 7,
- ул. Грицевца, 1, 3, 6, 4, 7, 11, 13,
- ул. Щербакова, 19, 21.
КУП "ЖКХ Первомайского района г. Минска"
- ул. Почтовая, 6, 8,
- ул. Волгоградская, 45,
- ул. Толбухина, 17, 19,
- ул. К. Чорного, 35,
- ул. Кнорина, 10б, 12а, 12б,
- ул. Независимости, 83, 143-1, 155-1,
- ул. Славинского, 3, 5, 19, 21, 7-1, 7-2, 15,
- ул. Седых, 48,
- ул. Тикоцкого, 40,
- ул. Калиновского, 48/1, 61, 40, 40/2, 40/3, 40/4, 48/2, 75, 76,
- ул. Калинина,19а.
КУП "ЖКХ Советского района г. Минска"
- ул. М. Богдановича, 58, 68, 139/А, 143, 147,
- пр. Машерова, 14,
- ул. Гамарника, 15, 26,
- ул. Мирошниченко, 11, 27, 49, 53,
- ул. Краснозвездная, 11,
- ул. Смолячкова, 12, 14.
КУП "ЖКХ № 2 Фрунзенского района г. Минска"
- ул. Лынькова, 3, 99/3, 101/2,
- ул. Лещинского, 7, 17, 27,
- ул. Одинцова,22-1, 27,
- ул. Глебки, 114, 108, 110, 112,
- ул. Притыцкого, 18/2, 18/3, 112,
- ул. Ольшевского,74.
КУП "ЖКХ Центрального района г. Минска"
- ул. Осипенко 17, к. 2,
- бул. Шевченко, 3,
- ул. А. Пашкевич, 5, 9,
- ул. Осипенко, 20,
- ул. Коммунистическая, 3, 5, 7, 42, 44, 46,
- ул. Куйбышева, 17,
- ул. Червякова, 6, 20,
- ул. М. Богдановича, 33,
- ул. Чичерина, 2, 3,
- ул. Немига, 6, 8, 10.
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