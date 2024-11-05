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Капсулу с землей из родной деревни отважного майора Петра Гаврилова передали в Брестскую крепость
Памяти отважного майора, героя Великой Отечественной войны. Капсулу с землей из родной деревни Петра Гаврилова передали в Брестскую крепость.
Ритуал прошел в символичном месте - возле памятного знака в честь 29 июня 1941 года. Именно тогда защитники легендарной цитадели приняли решение отвергнуть ультиматум фашистов о капитуляции и стоять насмерть.
Это мероприятие - часть белорусско-российского проекта "Гавриловская вахта". Посвящен он 125-летию со дня рождения офицера.
Напомним, Петр Гаврилов руководил обороной восточного форта Брестской крепости и был удостоен звания Героя Советского Союза. Напомним, Петр Гаврилов руководил обороной восточного форта Брестской крепости и был удостоен звания Героя Советского Союза.
Алексей Манец, руководитель проекта "Содружество":
"Во время автопробега Брест-Сургут мы посетили родину П. М. Гаврилова. Мы туда доставили горсть священной земли Брестской крепости-героя, а юнармейцы района передали нам землю с места, где родился Гаврилов. Мы эту землю доставили в Брестскую крепость".
Валерий Смирнов, автор проекта, руководитель белорусского информационного центра РОО "Русское общество":
"Благодаря нашему проекту "Содружество" была доставлена в Брест земля с родины Гаврилова, которая внесена в землю восточного форта, часть земли, кстати, уже внесена в могилу П. М. Гаврилова. Мы договорились в рамках этого проекта переиздать в Казани книгу воспоминаний Петра Гаврилова".
Брестские школьники примут участие в создании фильма о Петре Гаврилове
В планах создать и документальный фильм. К этому процессу присоединились также две брестские школы: 23-я, которая носит имя Петра Гаврилова, и 22-я, где действует пионерский отряд его имени.
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