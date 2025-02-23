Капсулы с землей Брестской крепости и Хатыни торжественно передали музею Кыргызстана

Музею Кыргызстана передали землю из Брестской крепости, Хатыни и разъезда Дубосеково. Капсулы в республику направили Советы ветеранов Беларуси и России в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметили организаторы акции, капсулы со священной землей займут достойное место в экспозиции музея и всегда будут напоминать о единстве наших народов в борьбе с фашизмом.