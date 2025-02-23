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Капсулы с землей Брестской крепости и Хатыни торжественно передали музею Кыргызстана
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d07e71b-07ba-4b65-b5ce-83d610f5dc36/9cbb1d32-f6c8-482f-b8be-c373cc786765.jpg2025-02-26T06:57:34.000000Z00
Музею Кыргызстана передали землю из Брестской крепости, Хатыни и разъезда Дубосеково. Капсулы в республику направили Советы ветеранов Беларуси и России в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как отметили организаторы акции, капсулы со священной землей займут достойное место в экспозиции музея и всегда будут напоминать о единстве наших народов в борьбе с фашизмом.