Каранкевич: День Победы - это священный день для каждого белоруса

9 Мая - праздник, который символизирует победу над фашизмом. Об этом говорили 8 мая на Военном кладбище в Минске. Цветы к стеле солдатам и партизанам, а также к Могиле Неизвестного Солдата возложили вице-премьер Виктор Каранкевич, руководство министерств промышленности и энергетики, а также руководители всех ведущих предприятий этих отраслей. Ведь сегодня долг каждого из нас - беречь правду и не дать ее исказить.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"День Победы - это священный день для каждого белоруса, праздник, который символизирует победу добра и справедливости над вероломным злом. В этот день с чувством глубокой благодарности и безмерной гордости мы отдаем дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость нашей родной Беларуси. Это воины-освободители, сражавшиеся на фронтах, это труженики тыла, которые ковали победу своим трудом".

Почтили память солдат и в храме святого князя Александра Невского. Он находится на территории Военного кладбища, где похоронены 11 Героев Советского Союза и 500 воинов, павших при освобождении Минска. На территории некрополя установлены братские могилы, в которых покоятся тысячи солдат, офицеров и партизан, погибших во время Великой Отечественной войны.