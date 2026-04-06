Каранкевич: Планируется модернизация 18,5 тыс. километров электрических сетей

В пятилетке 2026-2030 будет сделан упор на модернизацию электросетевой инфраструктуры. Планируется модернизация 18,5 тыс. километров электрических сетей всех классов напряжения - это строительство новых и модернизация действующих, более 100 единиц системообразующих подстанций высоковольтных классов напряжения 110-330 кВт также должны пройти этап модернизации. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

В дальнейшем развитие промышленности невозможно без внедрения роботов, автоматизации технологических производственных процессов, считает вице-премьер. "В этой связи потребуется обработка большого массива данных. Это создание баз данных, дата-центров, где будет обрабатываться большой массив данных. Все это требует наличия потребления большого объема электрической энергии. И мы понимаем, что нужно создать условия, которые позволяли бы развиваться промышленности, то есть внедрять цифровые технологии, автоматизацию технологического процесса. Соответственно, предприятия должны быть более конкурентоспособны, повышать производительность труда. И энергетики должны опережающим темпом создать эти условия: от производства электрической энергии до модернизации электросетевой инфраструктуры. И энергосистема должна развиваться, идти поступательными шагами".

Актуальное интервью | Виктор Каранкевич Заместитель Премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич рассказал о развитии белорусско-российского сотрудничества в энергетике, строительстве третьего энергоблока БелАЭС и совместных проектах с Татарстаном. 06.04.2026 13:55

В дальнейшем Беларусь видит использование российского электросетевого оборудования на объектах при модернизации электрических сетей и высоковольтных подстанций. "Раньше мы закупали это оборудование за пределами Республики Беларусь, в том числе в Евросоюзе. Сейчас мы практически переориентировались на наших российских коллег, которые имеют соответствующие компетенции и необходимую номенклатуру выпускаемого электросетевого оборудования", - отметил он.

Говоря о программе импортозамещения, он отметил вопрос ремонта газотурбинного оборудования. "Определенные шаги уже сделаны с привлечением российских коллег в части восстановления и производства запасных частей по ремонту газовых турбин, которые уже были отремонтированы в Минскэнерго, Витебскэнерго. Сейчас идет уже их эксплуатация и наработка дальнейших компетенций по ремонту и использованию", - сказал вице-премьер.