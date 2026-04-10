Каранкевич представил коллективу Мининформа нового руководителя
Автор:Редакция news.by
Нового руководителя Мининформа Дмитрия Жука 10 апреля коллективу представил вице-премьер.
Как отметил Виктор Каранкевич, Президент четко обозначил приоритетные задачи. Это и своевременное информирование населения о социально-экономическом развитии страны, достижения в экономике (о том, какая работа проводится для повышения качества жизни людей), и, конечно, оперативном реагировании на деструктивную информацию.
Вице-премьер также поблагодарил за работу в должности министра информации Марата Маркова.
Напомним, Президент назначил Дмитрия Жука министром информации 9 апреля. До этого Дмитрий Жук занимал пост главного редактора издательского дома "Беларусь сегодня".