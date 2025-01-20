Караоке-баттл, флешмоб, выставка подарков Президенту - "Марафон единства" объединяет Минск

Беларусь "звучит" на мировой арене своими достижениями и принципами. Дело рук и сила мыслей ее народа. Мы держим равновесие, пока игнорирующие нормы международного права так и норовят качнуть нас к разрушению. Президент от имени белорусов инициирует глобальный диалог по безопасности. Ее ценность знаем и свято храним. Благодаря стойкости духа. "Марафон единства" его усиливает и проявляет в каждом лучшее из чувств: любви к родному. Сегодня акция пришла в столицу!

Караоке-баттл в ТЦ "Столица" "Марафон единства": Флешмоб на железнодорожном вокзале дал старт акции в столице

Проверенная временем территория единения. Станция "Минск-Пассажирский" 150 лет как в ответе за важные встречи. Здесь тепло и искренне. Что еще дороже? Греют эмоции людей, которые или сами отправляются в путешествие, "каб любіць Беларусь нашу мілую" сильнее, или встречают друзей.

И, казалось бы, что способно остановить гул самого многоголосного здания города и сотворить из всех тембров единый национальный хор? Причем спонтанно.

Народная песня - под баян! Подхватывали и мимо проходящие. Это "Марафон единства" зашел в столицу с парадного входа! Нити республиканской акции стали сплетаться прямо в холле вокзала. Первые подсчеты: более 400 прохожих стали частью флешмоба.

"Марафон единства": Выставка подарков Президенту от трудовых коллективов

Другим же довелось однажды лично встретиться с Президентом и "с любовью и благодарностью" вручить подарок на память за то, что искренне любит свою землю, свой народ, его труд, за терпение, принципиальные решения и мощь в возрождении суверенной Беларуси. Как широка и креативна белорусская душа в своем спасибо, сейчас оценивают в Национальной библиотеке. Туда временно переехали экспонаты Дворца Независимости, до этого побывав в регионах.

"Марафон единства" - на предприятиях Минска

С такими чувствами высаживается и арт-десант на каждом предприятии и заводе. Чтобы те, кто сменами, вкладывая силы и душу, "разам працуе", отвлеклись от станков хотя бы на час и услышали друг друга, "разам спяваючы". На сей раз микрофон - суровым "волатам"!

Эти люди в ответе за технику, что не знает преград. На Минском заводе колесных тягачей даже вытягивать не пришлось искренность. Душа сама за себя говорила.

"Марафон единства" оставил два арт-мурала на память Минску

И они тоже стали осознаннее. Будущее Беларуси - в руках молодых, это понимают. Если не все, то внимать красочному посланию, что написали на Притыцкого, 152.

Растущий район теперь с тематическим арт-объектом.

"Нескучная Нелекция" о выборе в жизни

Уточняют на "Нескучных Нелекциях". Их внедрили в будний расклад колледжей. Истории из жизни сильнее формул. Особенно когда речь о ежедневном выборе. О выборе будущего. Аудитория, к которой порой сложно найти подход, сегодня сама заявляет о готовности разговаривать.

16-й город в коллекции "Марафон единства". Афиша здесь на длинную дистанцию. Ближайшую неделю (а в идеале - всегда) не стесняемся говорить о самом сокровенном - любви к месту силы.