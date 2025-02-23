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"Каравай Придвинья": идеальный хлеб пекут на витебском предприятии
Беларусь успешно решает вопрос продовольственной безопасности. И это результат правильной ставки на развитие агропромышленного комплекса.
На белорусских прилавках качественная молочка, изобилие мясной продукции, широкая линейка хлеба и сдобы. Модернизация производства, командная работа в цехах, внедрение новых подходов в продвижении продукции - все это надежный фундамент для развития предприятий.
Именно за качество покупатель ценит белорусскую продукцию. В нашей стране есть свое сырье, технологии производства и инновации, которые активно внедряют на предприятиях.
Традиционная технология как из бабушкиной печи и авторские разработки современной команды хлебопеков. Именно это сочетание позволило получить, как говорят на витебском предприятии, идеальный по всем параметрам хлеб. Внушительный вес (более двух килограммов) прибавил задач: формовка исключительно ручная. Только так получилось добиться и нужной формы, и гладкости.
"Каравай Придвинья" уже является визитной карточкой Витебска и Витебской области. Хлеб отражает наши национальные традиции, мы с гордостью говорим: "Зроблена ў Беларусі", - рассказала заместитель гендиректора ОАО "Витебскхлебпром" Татьяна Подлесных.
Витебский хлеб удостоен высокой награды
Чтобы так умело работать с тестом, нужна и сноровка, и опыт. А еще только хорошее настроение. Это важнейшее правило формовщика 4 разряда Натальи Сычевой. На предприятии разработали несколько трафаретов для нанесения рисунка на продукцию. Есть и с Государственным знаком качества - витебский хлеб удостоен высокой награды.
"Коллектив у нас очень большой. Каждый занят своим делом, у каждого своя операция. Я занимаюсь хлебами ручными, которые требуют именно ручного труда, именно ручной закатки, ручной отделки. Девочки другой бригады, допустим, занимаются вкусняшками. И каждая позиция требует своего вклада. Хлеб нужно чувствовать. И тесто нужно чувствовать", - уверена Наталья Сычева.
Спрос на натуральность. Команда предприятия экспериментирует с рецептурой. В ассортименте хлеб с семенами тыквы, морковью, луком и картофелем. Такое смелое сочетание по вкусу покупателю.
Александр Соловьев, начальник цеха № 2 ОАО "Витебскхлебпром": "Если говорить о коллективе - большой, сплоченный коллектив. И, как говорится, в этой профессии случайных людей не бывает. Они быстро отсеиваются. Большинство работающих имеет в своей трудовой книжке одну запись. Некоторые работают не целой семьей, но муж с женой. Есть даже поколения людей, когда мама работала, потом дети работают, внуки. Это говорит о том, что предприятие достойное, на котором хочется работать".
Государственный знак качества - награда, которая обязывает ко многому. Доверие на витебском хлебопекарном предприятии обещают оправдать самым серьезным подходом к работе и вкусными новинками.