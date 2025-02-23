"Каравай Придвинья": идеальный хлеб пекут на витебском предприятии

Беларусь успешно решает вопрос продовольственной безопасности. И это результат правильной ставки на развитие агропромышленного комплекса.

На белорусских прилавках качественная молочка, изобилие мясной продукции, широкая линейка хлеба и сдобы. Модернизация производства, командная работа в цехах, внедрение новых подходов в продвижении продукции - все это надежный фундамент для развития предприятий.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ae1f9de-7518-4022-8b85-5a74b622e061/conversions/c864e92e-f6c5-4d87-9078-9a76811d8692-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ae1f9de-7518-4022-8b85-5a74b622e061/conversions/c864e92e-f6c5-4d87-9078-9a76811d8692-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ae1f9de-7518-4022-8b85-5a74b622e061/conversions/c864e92e-f6c5-4d87-9078-9a76811d8692-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ae1f9de-7518-4022-8b85-5a74b622e061/conversions/c864e92e-f6c5-4d87-9078-9a76811d8692-xl-___webp_1920.webp 1920w

Именно за качество покупатель ценит белорусскую продукцию. В нашей стране есть свое сырье, технологии производства и инновации, которые активно внедряют на предприятиях.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df81d722-0dd4-4eab-b190-2a74caa0b5d4/conversions/7a2d3172-09e0-42e3-a1a0-33bd1464b63b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df81d722-0dd4-4eab-b190-2a74caa0b5d4/conversions/7a2d3172-09e0-42e3-a1a0-33bd1464b63b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df81d722-0dd4-4eab-b190-2a74caa0b5d4/conversions/7a2d3172-09e0-42e3-a1a0-33bd1464b63b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df81d722-0dd4-4eab-b190-2a74caa0b5d4/conversions/7a2d3172-09e0-42e3-a1a0-33bd1464b63b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Традиционная технология как из бабушкиной печи и авторские разработки современной команды хлебопеков. Именно это сочетание позволило получить, как говорят на витебском предприятии, идеальный по всем параметрам хлеб. Внушительный вес (более двух килограммов) прибавил задач: формовка исключительно ручная. Только так получилось добиться и нужной формы, и гладкости.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0022e338-1765-4632-be18-24c41ebbc915/conversions/2b13b6cb-bd27-4709-8e45-24f3d7efc117-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0022e338-1765-4632-be18-24c41ebbc915/conversions/2b13b6cb-bd27-4709-8e45-24f3d7efc117-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0022e338-1765-4632-be18-24c41ebbc915/conversions/2b13b6cb-bd27-4709-8e45-24f3d7efc117-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0022e338-1765-4632-be18-24c41ebbc915/conversions/2b13b6cb-bd27-4709-8e45-24f3d7efc117-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Каравай Придвинья" уже является визитной карточкой Витебска и Витебской области. Хлеб отражает наши национальные традиции, мы с гордостью говорим: "Зроблена ў Беларусі", - рассказала заместитель гендиректора ОАО "Витебскхлебпром" Татьяна Подлесных.

Витебский хлеб удостоен высокой награды

Чтобы так умело работать с тестом, нужна и сноровка, и опыт. А еще только хорошее настроение. Это важнейшее правило формовщика 4 разряда Натальи Сычевой. На предприятии разработали несколько трафаретов для нанесения рисунка на продукцию. Есть и с Государственным знаком качества - витебский хлеб удостоен высокой награды.

"Коллектив у нас очень большой. Каждый занят своим делом, у каждого своя операция. Я занимаюсь хлебами ручными, которые требуют именно ручного труда, именно ручной закатки, ручной отделки. Девочки другой бригады, допустим, занимаются вкусняшками. И каждая позиция требует своего вклада. Хлеб нужно чувствовать. И тесто нужно чувствовать", - уверена Наталья Сычева.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccdbd846-9872-4769-9105-d4fa2a4db5d2/conversions/77f50098-1e2e-4a83-b9a2-339b6a6b7fd1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccdbd846-9872-4769-9105-d4fa2a4db5d2/conversions/77f50098-1e2e-4a83-b9a2-339b6a6b7fd1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccdbd846-9872-4769-9105-d4fa2a4db5d2/conversions/77f50098-1e2e-4a83-b9a2-339b6a6b7fd1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccdbd846-9872-4769-9105-d4fa2a4db5d2/conversions/77f50098-1e2e-4a83-b9a2-339b6a6b7fd1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Спрос на натуральность. Команда предприятия экспериментирует с рецептурой. В ассортименте хлеб с семенами тыквы, морковью, луком и картофелем. Такое смелое сочетание по вкусу покупателю.

Александр Соловьев, начальник цеха № 2 ОАО "Витебскхлебпром": "Если говорить о коллективе - большой, сплоченный коллектив. И, как говорится, в этой профессии случайных людей не бывает. Они быстро отсеиваются. Большинство работающих имеет в своей трудовой книжке одну запись. Некоторые работают не целой семьей, но муж с женой. Есть даже поколения людей, когда мама работала, потом дети работают, внуки. Это говорит о том, что предприятие достойное, на котором хочется работать".