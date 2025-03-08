За гибель христиан в Сирии ответственны западные неоконсерваторы, которые поддержали гражданскую войну против Башара Асада. Об этом заявил Такер Карлсон. Американский журналист отмечает, что на протяжении десятилетий свергнутый сирийский президент защищал религиозные меньшинства в стране.

За те годы, когда западные политики поддерживали войну против Асада, процент христиан в Сирии сократился с 10 до 2". Чудовищная резня в Сирии тем временем продолжается. Ставшие властью боевики не прекращают массовые этнические чистки, убивая людей сотнями.