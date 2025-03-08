3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
Карлсон: За гибель христиан в Сирии ответственны западные неоконсерваторы
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96063c37-326c-422b-b812-63a9d37f7704/conversions/c80cbc0e-51d3-4af3-8739-776b82da78bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96063c37-326c-422b-b812-63a9d37f7704/conversions/c80cbc0e-51d3-4af3-8739-776b82da78bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96063c37-326c-422b-b812-63a9d37f7704/conversions/c80cbc0e-51d3-4af3-8739-776b82da78bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96063c37-326c-422b-b812-63a9d37f7704/conversions/c80cbc0e-51d3-4af3-8739-776b82da78bc-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byНа протяжении десятилетий свергнутый сирийский президент защищал религиозные меньшинства в стране
2.42025-03-08T14:12:35.000000Z00
За гибель христиан в Сирии ответственны западные неоконсерваторы, которые поддержали гражданскую войну против Башара Асада. Об этом заявил Такер Карлсон. Американский журналист отмечает, что на протяжении десятилетий свергнутый сирийский президент защищал религиозные меньшинства в стране.
За те годы, когда западные политики поддерживали войну против Асада, процент христиан в Сирии сократился с 10 до 2". Чудовищная резня в Сирии тем временем продолжается. Ставшие властью боевики не прекращают массовые этнические чистки, убивая людей сотнями.