Карпенко: Самым возрастным избирателем в стране станет 120-летняя жительница Минской области

В основной день выборов Президента Беларуси (26 января) 297 молодых людей отпразднуют свой день рождения. А самым возрастным избирателем в стране станет 120-летняя жительница Минской области. Такой информацией поделился глава Центризбиркома Игорь Карпенко.

Также он подчеркнул, что по-прежнему наблюдается интерес граждан к электоральной кампании. В общей сложности ЦИК аккредитовал более 800 журналистов, из них - свыше 300 - из зарубежных стран.

Игорь Карпенко:

"У нас 486 международных наблюдателей. Самая большая по численности миссия из СНГ, они все имеют право присутствовать в Центре общественного наблюдения за выборами, получать объективную и актуальную информацию. 26 января ЦИК будет выходить в эфир в соответствии с графиком, рассказывать, как идет процесс голосования".