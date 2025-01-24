Карпенко: В списке для голосования 297 молодых граждан, которым 26 января исполнится 18 лет

Сегодня четвертый день досрочного голосования на выборах Президента Беларуси. Проголосовало более 27 % избирателей. Участки работают с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед по 25 января включительно. Все проходит в штатном режиме. Жалоб не поступало.

"Явка очень высокая. Это обусловлено тем, что должность Президента - ключевая в нашей стране. Беларусь - президентская республика. Глава государства обладает широкими полномочиями. В первую очередь от должности Президента зависят стратегические направления развития страны, в том числе основные направления внутренней и внешней политики. В списке для голосования находится 297 молодых граждан, которым именно в день выборов, 26 января, исполнится 18 лет. Мы надеемся, что они все придут на избирательный участок и проголосуют. Для таких молодых людей, которые впервые голосуют на выборах, мы подготовили подарочное издание "Символы суверенной Беларуси".