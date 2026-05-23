Карпенков поблагодарил родителей новобранцев: Патриота может воспитать только настоящий патриот

Самый главный экзамен для мужчины - проверить свою готовность с оружием в руках защищать Родину. Выбор стать в строй - это лучшее доказательство зрелости и истинного патриотизма, сказал командующий белорусскими внутренними войсками МВД Николай Карпенков, выступая перед новобранцами на церемонии принесения присяги в легендарной части 3214.





В условиях, когда мир вокруг становится все более хрупким, а внешнее давление усиливается, слова о выборе защищать свое государство обретают особый смысл. Невидимой нитью они соединяют с героическими подвигами предков и возлагают на плечи молодых бойцов особую миссию: быть надежной защитой для страны и своего народа.

новобранец с мамой Марина Хомина

"Безусловно, гордость прямо до слез. Вообще, поначалу, как любая мама солдата, я испытывала тревогу, немножечко переживала, что ему будет здесь сложно, что он, возможно, не справится. Но он мне сказал так: "Мама, я должен быть лучшим". Возмужал, окреп. И на сердце, знаете, становится сразу теплее", - поделилась своими эмоциями мама новобранца Марина Хомина.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Они понимают, что такое долг, что такое честь. Сегодня они мальчишки, а завтра - бойцы спецназа. Это потрясающее ощущение, когда видишь, как они меняются и взрослеют. Я смотрела на них сегодня и понимала: это уже взрослые ребята, которые осознанно делают свой выбор".

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками МВД Беларуси: "Все парни, которые сегодня стояли в строю, - это патриоты нашей страны. А те, которые изъявили желание пойти служить по контракту (а таких в этой бригаде 90 %), - это патриоты с большой буквы. Особые слова благодарности хочется сказать родителям. Как говорил Президент Беларуси, патриота может воспитать только настоящий патриот. Поэтому огромное спасибо родителям за правильное воспитание своих сыновей. Все крепкие, сильные, подготовленные, в хорошем настроении, высокомотивированные. И, вы знаете, что самое главное - по желанию пришедшие служить во внутренние войска".