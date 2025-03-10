Карпенков: Важные объекты на территории Беларуси хорошо защищены средствами ПВО

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В Беларуси усилена охрана границ и всей территории страны. Об этом 11 марта заявил замминистра внутренних дел Беларуси. Николай Карпенков отметил, что во внутренних войсках закуплены средства радиоэлектронной борьбы с дронами. Они имеются на вооружении и уже работают в разных областях страны. Было отмечено, что каждый день на нашу территорию залетают беспилотники, которые сразу же уничтожаются.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси, командующий внутренними войсками: Безопасность наших граждан серьезно обеспечена. На вооружении находиться несколько FPV-дронов, дроны с тепловизорами, птуры и минометы. Т.е. все, что новое передовое на вооружении, у нас во внутреннихвойсках есть, есть приграничное. Но самое главное - это бойцы, бойцы отряда специального назначения. Они прошли очень серьезную боевую подготовку. Наши подразделения работают в приграничье, обеспечивают безопасность. Насколько я проинформирован, в приграничье все на данный момент делается, есть усиление.