Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Карпенков: Важные объекты на территории Беларуси хорошо защищены средствами ПВО

В Беларуси усилена охрана границ и всей территории страны. Об этом 11 марта заявил замминистра внутренних дел Беларуси. Николай Карпенков отметил, что во внутренних войсках закуплены средства радиоэлектронной борьбы с дронами. Они имеются на вооружении и уже работают в разных областях страны. Было отмечено, что каждый день на нашу территорию залетают беспилотники, которые сразу же уничтожаются.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси, командующий внутренними войсками: Безопасность наших граждан серьезно обеспечена. На вооружении находиться несколько FPV-дронов, дроны с тепловизорами, птуры и минометы. Т.е. все, что новое передовое на вооружении, у нас во внутреннихвойсках есть, есть приграничное. Но самое главное - это бойцы, бойцы отряда специального назначения. Они прошли очень серьезную боевую подготовку. Наши подразделения работают в приграничье, обеспечивают безопасность. Насколько я проинформирован, в приграничье все на данный момент делается, есть усиление.

Отвечая на вопрос об атаке дронов на Москву, Николай Карпенков рассказал, что все важные объекты на нашей территории хорошо защищены средствами ПВО.

БеларусьПВОграница