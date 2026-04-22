Картофель и укроп: какие культуры больше накапливают стронций и цезий

"Активно накапливают стронций картофель, капуста брокколи, петрушка, сельдерей, укроп. Цезий активно могут накапливать томаты и картофель, но при этом другие радиоактивные элементы - нет, поэтому в каждом случае надо соблюдать подход к конкретному участку земли, проводить радиохимический анализ. Каждый участок отличается друг от друга, даже в пределах одного города, района", - пояснил собеседник.

Немаловажный фактор - состав почв. На белорусской территории в основном наблюдается дерново-подзолистая, но с разным химическим составом, кислотностью, разными залегающими в ней радионуклидами. "Играют роль и климатические условия, активно меняющиеся в сторону потепления. В рамках ведущихся исследований регулярно выпускаются методические рекомендации, утверждающиеся Министерством сельского хозяйства и продовольствия по ведению земледелия на радиоактивно загрязненных территориях. В рекомендациях четко прописаны критерии оценки, что, на каких землях и в каких условиях нужно возделывать. Все описывается вплоть до внесения необходимого количества доз удобрений для получения заведомо чистой продукции", - рассказал Игорь Чешик.