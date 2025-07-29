Картошка не цветет? О чем свидетельствует отсутствие цветов у растения?

Почему у одной картошки появляются белые цветы, у другой - фиолетовые, а третья вообще не цветет. Стоит ли беспокоиться, если у растения не появились цветы? На этот вопрос в "Актуальном интервью" ответил гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.

"На отсутствие цветов не стоит обращать внимание. Я скажу по секрету, что складываются иногда условия, что и культурный картофель не цветет, а для образования клубней (мы же употребляем не цветочки, не ягодки, а клубни) это абсолютно не нужно", - объяснил эксперт.

Сиреневый цветок картофеля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b6f553c-48c6-4cb5-8840-5f0e5c3fcd6c/conversions/a5059715-9a50-4322-a679-0c133b634a51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b6f553c-48c6-4cb5-8840-5f0e5c3fcd6c/conversions/a5059715-9a50-4322-a679-0c133b634a51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b6f553c-48c6-4cb5-8840-5f0e5c3fcd6c/conversions/a5059715-9a50-4322-a679-0c133b634a51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b6f553c-48c6-4cb5-8840-5f0e5c3fcd6c/conversions/a5059715-9a50-4322-a679-0c133b634a51-xl-___webp_1920.webp 1920w