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Картошка не цветет? О чем свидетельствует отсутствие цветов у растения?
Почему у одной картошки появляются белые цветы, у другой - фиолетовые, а третья вообще не цветет. Стоит ли беспокоиться, если у растения не появились цветы? На этот вопрос в "Актуальном интервью" ответил гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.
"На отсутствие цветов не стоит обращать внимание. Я скажу по секрету, что складываются иногда условия, что и культурный картофель не цветет, а для образования клубней (мы же употребляем не цветочки, не ягодки, а клубни) это абсолютно не нужно", - объяснил эксперт.
Вадим Маханько уточнил, что цветы - это не показатель чего-либо, поэтому если картофель на огороде не цветет, то это говорит лишь о том, что были не совсем благоприятные условия хранения либо сложились неблагоприятные для растения погодные условия. Например, такие, как очень сильная жара или, наоборот, выпадение большого количества осадков.