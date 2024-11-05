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Касинский: Белорусская армия готова ответить современным вызовам
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Лукашенко выступил с инициативой создания механизма контроля над новым смертоносным оружием
Лукашенко предложил проработать вопрос об организации встречи лиц региональных организаций Евразии
Президент Беларуси назвал задачи для создания новой архитектуры евразийской безопасности
Лукашенко заявил, что многополярность является исторической неизбежностью
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