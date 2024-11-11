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Католический мир празднует Рождество Христово. Лукашенко поздравил белорусов
25 декабря западные христиане отмечают Рождество Христово. С раннего утра в костелах праздничные богослужения. Храмы по-особому украшены. Президент поздравил белорусов.
"Этот праздник вселяет в наши души веру в силу любви и человечности. Добрыми делами и поступками, неустанной заботой о ближних мы восполняем свои духовные силы и приобщаемся к вечным истинам. В такие дни по-особому воспринимается значимость мира и согласия, искренности и взаимопонимания. Уверен, что почитание христианских ценностей будет и дальше содействовать укреплению единства на белорусской земле. Пусть торжество рождения Спасителя подарит благоденствие вашим семьям, принесет тепло и уют в каждый дом", - говорится в поздравлении.
В нашей стране Рождество отмечается дважды: 25 декабря - у католиков и протестантов, а 7 января - у православных. Для белорусов это действительно объединяющие даты (подробности в видео).
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