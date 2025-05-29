Католики и православные празднуют Вознесение Господне

Вознесение Господне всегда приходится на четверг, сороковой день после Пасхи. Считается, что древний праздник Вознесения Господня был установлен еще в апостольские времена. Он связан с евангельскими событиями, последовавшими за Воскресением Христа. Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и апостолы вместе с Пресвятой Девой Марией возвратились из Галилеи в Иерусалим. В это время Сын Божий явился своим ученикам и вывел их из города на гору Елеонскую. Там Спаситель благословил апостолов и провозгласил, что на них ниспослан Дух Святой и отныне они будут проповедовать христианство повсюду. После этого Господь вознесся на небо. Когда светлое облако скрыло Христа от учеников, явились два ангела, сказав, что настанет Второе пришествие Господа, а вслед за ним - вечная жизнь.