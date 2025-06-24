Каждый день в Беларуси донорами становятся около 1,5 тыс. человек

Более 250 тыс. л различных компонентов донорской крови ежегодно заготавливается в Беларуси. В стране показатели бьют рекорды - ежедневно донорами становятся около 1,5 тыс. человек.

К слову, по статистике, переливание крови проводится каждому третьему жителю на планете. Чаще всего донорская кровь требуется при выполнении высокотехнологичных операций, проведении химиотерапии и в акушерско-гинекологической практике.

Около 3 тыс. доноров в год становятся в нашей стране почетными. На их счету десятки тысяч спасенных жизней. Для Александры Потис, например, прошла 91 кроводача. Впервые "тихий подвиг" она совершила в 18 лет.

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"Понимаешь, что ты кому-то помогаешь, и это душу греет", - поделилась почетный донор Александра Потис. Одна донация - это три спасенные жизни.

Любая донация сегодня безопасна и для донора, и для реципиента. Биоматериал проходит тщательную многоуровневую проверку.

Владимир Еремин, профессор, заведующий лабораторией диагностики РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

"В лаборатории проводится диагностика ВИЧ, гепатита В, С и сифилиса. Двойное тестирование помогает выявлять инфекцию на ранних этапах размножения вирусов. За последнее время, несколько лет, ни одного инфицирования не было. В день к нам приходят 550-600 образцов".

Согласно законодательству, в нашей стране донором может быть пациент без хронических заболеваний в возрасте до 65 лет. Уже как 3 года в Беларуси возможна и выездная заготовка крови, для этого созданы специальные передвижные комплексы.

"Ежегодно у нас регистрируются более 100 тыс. доноров, осуществляется более 350-360 тыс. донаций. Служба крови полностью обеспечивает необходимой кровью и ее компонентами систему здравоохранения. Служба крови выпускает в том числе лекарственные средства, которые производятся из плазмы крови", - отметил заместитель директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Олег Чеботарев.