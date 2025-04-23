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"Каждый из вас - живая легенда". Хренин на вручении юбилейных наград ветеранам
"Каждый из вас - живая легенда", - заявил министр обороны Беларуси, вручая юбилейные награды ветеранам.
5 мая в Музее истории Великой Отечественной войны Виктор Хренин наградил медалями живых свидетелей тех страшных времен.
В Минске вручили юбилейные награды ветеранам ВОВ
Около 300 участников войны со всей Беларуси в канун 80-летия Великой Победы получат юбилейные медали. Большинство ветеранов уже перешагнули столетний рубеж, поэтому награды им вручат дома.
В зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны сегодня присутствуют 9 человек. Для них и поздравление лично от министра обороны в таком символичным месте, и вальс Победы, и все это торжество. Но как сказал на церемонии вручения медалей Виктор Хренин, эти поздравления нужны не им, а нам. "Сегодня, когда западные политики пытаются переписать историю, весь прогрессивный мир помнит и благодарит вас за огромный вклад в уничтожение фашизма", - подчеркнул Виктор Хренин.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Когда Соединенные Штаты, не стесняясь, объявляют о своей превосходящей роли в победе во Второй мировой войне, в Германии, стране, которая породила фашизм, сегодня запрещают белорусам, россиянам посещать памятные места. Невзирая на возмущение своего населения, в Молдове запретили праздновать День Победы. Вы знаете, эти примеры в этом зале и в присутствии наших ветеранов даже стыдно говорить. Они живые свидетели тех страшных событий, которые пришлось им пережить, отстояв мир, свободу, независимость нашей Родины и уничтожив фашизм".
Для нас, потомков победителей, очень важно успеть сказать слова благодарности нашим ветеранам, подчеркнул министр обороны Беларуси. А наша благодарность может быть только одна: сохранить мир.
Фото БЕЛТА