Каждый мечтает. Три испытания должны пройти участники отбора проекта "Поезд Памяти"

Участников республиканского проекта "Поезд Памяти" выберут сегодня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Здесь пройдет второй день открытого конкурса "Я патриот своей страны". Победители станут участниками уникальной двухнедельной поездки по городам и местам боевой славы.

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"Поезд Памяти", проект который не нуждается в дополнительной рекламе в школьной аудитории. На заветный поезд мечтают попасть тысячи школьников. Ведь в рамках проекта старшеклассники из Беларуси, России и стран СНГ ежегодно совершают двухнедельное путешествие на специальном поезде по городам и местам боевой славы, связанным с историей Великой Отечественной войны.

Чтобы стать участником знакового маршрута, необходимо победить в республиканском конкурсе “Я патриот своей страны”. Всего испытаний будет три: портфолио, мотивационное письмо и эссе.

Культурная дипломатия у белорусских школьников - среди приоритетных задач участия. Ведь так важно показать родную Беларусь глазами патриота, рассказать о несгибаемом духе советского народа и о подвигах белорусских партизан и подпольщиков. И каждый мечтает о своем: новых друзьях, впечатлениях и знаниях.

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Важная черта проекта - преемственность. Перед республиканским финалом ребят пришли поддержать участники прошлых лет проекта. Лайфхаки, слова поддержки, настоятельные рекомендации дружить в поездке с журналистами и, конечно, личная подборка мест к посещению во всех городах.