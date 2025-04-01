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Каждый мечтает. Три испытания должны пройти участники отбора проекта "Поезд Памяти"
Участников республиканского проекта "Поезд Памяти" выберут сегодня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Здесь пройдет второй день открытого конкурса "Я патриот своей страны". Победители станут участниками уникальной двухнедельной поездки по городам и местам боевой славы.
"Поезд Памяти", проект который не нуждается в дополнительной рекламе в школьной аудитории. На заветный поезд мечтают попасть тысячи школьников. Ведь в рамках проекта старшеклассники из Беларуси, России и стран СНГ ежегодно совершают двухнедельное путешествие на специальном поезде по городам и местам боевой славы, связанным с историей Великой Отечественной войны.
Чтобы стать участником знакового маршрута, необходимо победить в республиканском конкурсе “Я патриот своей страны”. Всего испытаний будет три: портфолио, мотивационное письмо и эссе.
Культурная дипломатия у белорусских школьников - среди приоритетных задач участия. Ведь так важно показать родную Беларусь глазами патриота, рассказать о несгибаемом духе советского народа и о подвигах белорусских партизан и подпольщиков. И каждый мечтает о своем: новых друзьях, впечатлениях и знаниях.
Важная черта проекта - преемственность. Перед республиканским финалом ребят пришли поддержать участники прошлых лет проекта. Лайфхаки, слова поддержки, настоятельные рекомендации дружить в поездке с журналистами и, конечно, личная подборка мест к посещению во всех городах.
"Поезд Памяти" в этом году отправится в путешествие с 21 июня по 5 июля. Ребята посетят рекордные 15 городов Беларуси и России, объединенные празднованием 80-летия Великой Победы.