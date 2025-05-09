Каждый третий. Истерзанная врагом, но непокоренная Беларусь понесла страшные потери

За долгожданную Победу оккупированная, истерзанная врагом, но непокоренная Беларусь заплатила огромнейшую цену.

Великая Отечественная война - самое страшное испытание, которое выпало на долю белорусского народа. Об этом наглядно свидетельствуют цифры. Но даже, казалось бы, эта сухая статистика вызывает неподдельные эмоции:

Раньше считалось - каждый четвертый. Сегодня говорим о том, что в годы войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя. В 1941-м нас было 9 миллионов, в 1945-м - уже 6 миллионов. И до сих пор открываются все новые факты о случаях геноцида народа.

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Возрождение Беларуси: сегодня население страны - более 9,1 млн человек