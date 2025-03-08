Каждый второй руководитель в стране - женщина: Белстат подготовил информацию о белорусках

Белстат подготовил обзор о прекрасной половине человечества. В Беларуси на тысячу мужчин приходится 1166 дам.

Белоруски выбирают традиционные семейные ценности. В 2024 году более 28 тыс. женщин впервые вступили в брак. И, кстати, 33 из них в золотой период 65+. Если говорить о свадьбе, средний возраст, вступающей в брак, - 26,5 лет. А если речь о рождении первенца, то это 27 лет.

Конечно, не забывают белорусские женщины и о карьере. Каждый второй руководитель в стране - это женщина. Большинство занято в экономике. Топовые женские профессии связаны с медициной, образованием, финансовой и страховой деятельностью.

Женщины выступают за здоровый образ жизни - если еще два года назад физические упражнения предпочитали 26 %, то сейчас уже почти треть опрошенных.