ОАО "Керамин" восстанавливает работу после пожара. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства архитектуры и строительства.

"Сегодня произошло возгорание оборудования в одном из производственных цехов. Службы с участием МЧС сработали оперативно. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", - рассказал заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию - главный инженер ОАО "Керамин" Александр Пашко.