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"Керамин" восстанавливает работу после пожара
Автор:Редакция news.by
ОАО "Керамин" восстанавливает работу после пожара. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства архитектуры и строительства.
Работа технологических линий предприятия восстанавливается, производственный процесс налаживается, работа сотрудников организована в штатном режиме.
"Сегодня произошло возгорание оборудования в одном из производственных цехов. Службы с участием МЧС сработали оперативно. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", - рассказал заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию - главный инженер ОАО "Керамин" Александр Пашко.