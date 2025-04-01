КГБ: киберпреступники научились подделывать голоса родственников и друзей с помощью ИИ

Киберпреступники научились подделывать голоса с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет госконтроля Беларуси.

В основном это голосовые сообщения, которые они отправляют в мессенджеры. Как правило, мошенники просят помощи у потенциальной жертвы голосами ее родственников или друзей. Чаще всего речь идет о переводе некоторой суммы денег (не всегда маленькой) на незнакомый счет.

"Чтобы получить образец голоса человека, мошенники могут предварительно позвонить ему либо начать переписку голосовыми сообщениями", - отметили в ведомстве.