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КГБ: киберпреступники научились подделывать голоса родственников и друзей с помощью ИИ

КГБ: киберпреступники научились подделывать голоса родственников и друзей с помощью ИИ

Киберпреступники научились подделывать голоса с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет госконтроля Беларуси.

В основном это голосовые сообщения, которые они отправляют в мессенджеры. Как правило, мошенники просят помощи у потенциальной жертвы голосами ее родственников или друзей. Чаще всего речь идет о переводе некоторой суммы денег (не всегда маленькой) на незнакомый счет.

"Чтобы получить образец голоса человека, мошенники могут предварительно позвонить ему либо начать переписку голосовыми сообщениями", - отметили в ведомстве.

Как не попасться на уловки мошенников? Если возникли сомнения, перепроверьте информацию личным звонком родным и близким, от имени которых вам позвонили.

Не поддавайтесь эмоциям. Расскажите близким о таком виде мошенничества. При подозрении, что имеете дело с мошенниками, сразу прекратите разговор и сообщите в милицию по номеру 102.

ИИкиберпреступникимошенники