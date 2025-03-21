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КГК провел горячую линию по вопросам деятельности такси в Беларуси. Какие замечания есть у граждан?
Время ожидания такси, стоимость проезда, наличие маршруток на востребованных направлениях, нарушения со стороны перевозчиков.
В эти дни специалисты Госконтроля провели горячую линию по вопросам деятельности такси.
За два дня работы горячей линии и в чат-бот поступили сотни сообщений. Основные нарекания: невыдача чеков в такси и в маршрутных перевозках, несоблюдение определенных правил безопасности, хамство водителей, загрязненные салоны, перевозка пассажиров стоя. Кроме того, имеются отдельные нарекания на то, что на маршрутах регулярного сообщения из крупных городов мало транспорта.
Сегодня в реестре зарегистрировано более 31-й тысячи водителей такси и свыше 12 маршруток. Как отметили в Госконтроле, будет дана правовая оценка действиям всех нарушителей.