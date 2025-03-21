КГК провел горячую линию по вопросам деятельности такси в Беларуси. Какие замечания есть у граждан?

За два дня работы горячей линии и в чат-бот поступили сотни сообщений. Основные нарекания: невыдача чеков в такси и в маршрутных перевозках, несоблюдение определенных правил безопасности, хамство водителей, загрязненные салоны, перевозка пассажиров стоя. Кроме того, имеются отдельные нарекания на то, что на маршрутах регулярного сообщения из крупных городов мало транспорта.