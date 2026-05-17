Хайп ради лайков или реальный крик души - разберемся в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко"
18 мая стартует новый проект с очень громким названием "В понедельник дойдет до Лукашенко". Соцсети ждет масштабная ревизия. Авторы проекта разберут каждый случай и докопаются до истины. За новый проект взялись 3 амбициозные девушки, которые отлично разбираются в народных темах, и помогут зрителю отделить откровенные фейки от народных сигналов государства.
Можно не сомневаться, что каждое резонансное обращение обязательно окажется на том самом столе. К нам присоединяются Стефания Винничек, Анастасия Бенедисюк и Дарья Рачко.
Давайте расскажем о самом проекте: идея, задумка, задачи
Анастасия Бенедисюк, автор проекта: "Это такая ревизия, ревизия социальных сетей. Обращений в адрес главы государства очень много сегодня. Но не только на них мы сделаем ставку, а в целом дадим слово тем людям, которые открыто рассказывают о каких-то проблемах".
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
"Мы хотим каждую ситуацию разобрать и показать то, что внутри. То, чего мы не хотим, и это тоже крайне важный момент. Мы, поверьте, ни в коем случае не хотим никого заставить замолчать. Президент всем сказал - пишите. Мы можем повторить - пишите. Но пишите правду. Руководитель на любом даже мелком уровне понимает, что если он обидит человека или сделает что-то не так, этот человек может достучаться даже до Президента, опубличив эту историю. И это действительно дополнительный механизм, который многих может держать в тонусе. Но в очередной, уже, наверное, в десятый раз повторю, пожалуйста, пишите Президенту правду".
Действительно, наверное, в этом "пишите правду" - вся суть, потому что мы знаем с вами, что Наталья Николаевна и Администрация Президента имеют дело с обращениями граждан напрямую, со всеми, всем этим валом, и знают ситуацию изнутри.
"90 % обращений имеют двойную такую подоплеку, не все является действительностью", - отметила Анастасия Бенедисюк.
Дарья Рачко, автор проекта:
"Это будет документальное расследование. Видишь проблему, проникаешься ею и начинаешь выяснять, а на самом деле совершенно иначе все оказывается: совершенно другие вводные, совершенно другой контекст. И наша задача - докопаться до истины, рассказать о проблеме".
Стефания Винничек, автор проекта:
"Мы примеряем на себя роль таких журналистов-расследователей, которые собирают все факты воедино, поскольку иногда нашим следственным органам хотелось бы рассказать всю правду, как есть. Но с эмоциональной окраской только в нашей программе".
Есть психологический момент в этих обращениях: человек, когда сидит дома, записывает обращение на телефоне, в тот момент его никто не видит, обратила внимание Дарья Рачко. "Он записывает и надеется, что в интернете его поддержат, власти разберутся в этом вопросе. Когда ты уже начинаешь выходить (вот о съемках) на человека и предлагаешь - давайте расскажем эту историю, мы поможем вам дойти до Президента. Но когда есть понимание, что это идет на всю страну, уже немножко другое отношение к этому. И многие удаляют свои видео потом в Сети. Это очень распространенная такая практика. И в том числе у меня тоже была ситуация на съемках, где человек сначала вышел на нас сам, инициировал, чтобы мы приехали, мы записали интервью, а уже потом он названивал и говорил, что, пожалуйста, давайте изменим голос, давайте заблюрим лицо и в принципе, пожалуйста, меня не вставляйте", - поделилась фактами из съемок журналистка.
На камеру, случалось, врали, рассказала Анастасия Бенедисюк. "Не только документы изучаем, не только пишем интервью с теми людьми, которые записали это обращение. Всегда ищем вторую сторону. В моем случае было несколько судебных заседаний, которые тоже пришлось посетить. Благо, судебные заседания есть открытые, то, что там слышит журналист, в последующем услышит в том числе и телезритель. И это зачастую откроет глаза и покажет, что не все так однозначно", - считает корреспондент.
Говоря, о чем будет первая серия, Анастасия Бенедисюк предупредила, что всех секретов не раскроет и отметила, что история будет неоднозначной. "Взялись мы за нее, потому что в большинстве своем те обращения, которые записывают в интернете, начинаются со слов: "Я женщина, я многодетная мать, в Год женщины, женский Президент, помогите, разберитесь". При всем уважении ко всем многодетным мамам и ко всем женщинам в целом, но как журналист не смогла промолчать про то, что удалось раскопать. Это история про многодетную маму, которая позиционировала, что ее уволили, но уволили или уволилась сама, и что еще вскрылось во время съемок, это все увидим 18 мая после "Панорамы".
Стефания Винничек обратила внимание, что о проекте уже многие наслышаны благодаря анонсу и тому, что об этом говорили на VI Форуме медийного сообщества Беларуси.
"Там пришли к выводу, что такого проекта действительно давно не хватало на белорусском телевидении. Люди действительно сейчас пишут в TikTok, не задумываясь о своих последствиях, не задумываясь о том, к чему это может привести, не разобравшись в каких-то этапах, которые должны были пройти изначально, до того, как написать самому Президенту. Поэтому Наталья Эйсмонт подчеркнула: "Пишите Президенту правду".
Факты на стол, как говорится, будет очень интересно. Ждем премьеру в понедельник, 18 мая, на "Беларуси 1" после "Панорамы". И, кстати, повтор будет во вторник на "Первом информационном" в 10:10 и в 19:30.