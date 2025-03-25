Хидирбегишвили заявил, что инаугурация Лукашенко - историческое событие для Беларуси

"Это историческая победа Беларуси. Победа каждого человека доброй воли, потому что еще вчера, как мы помним, Беларусь пытались столкнуть в пропасть гражданской войны и превратить в западный протекторат, посадив в президентское кресло свою марионетку. Мы все, признаюсь, затаив дыхание, переживали за вас. Ведь вопрос тогда стоял ребром, останется ли Беларусь суверенным, национальным, традиционным государством, каким была Грузия во время Советского Союза, или станет колонией Запада, как многие страны мира", - рассказал Арно Хидирбегишвили.