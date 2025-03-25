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Хидирбегишвили заявил, что инаугурация Лукашенко - историческое событие для Беларуси
Инаугурация Александра Лукашенко является символом победы каждого гражданина белорусского государства. Таким мнением поделился главный редактор и генеральный директор грузинского информационно-аналитического агентства "Грузининформ" Арно Хидирбегишвили.
Главный редактор отметил неоценимую роль белорусского лидера в сохранении суверенитета и независимости страны.
"Это историческая победа Беларуси. Победа каждого человека доброй воли, потому что еще вчера, как мы помним, Беларусь пытались столкнуть в пропасть гражданской войны и превратить в западный протекторат, посадив в президентское кресло свою марионетку. Мы все, признаюсь, затаив дыхание, переживали за вас. Ведь вопрос тогда стоял ребром, останется ли Беларусь суверенным, национальным, традиционным государством, каким была Грузия во время Советского Союза, или станет колонией Запада, как многие страны мира", - рассказал Арно Хидирбегишвили.
Арно Хидирбегишвили заключил, что для Грузии, которая спустя 34 года после распада СССР пытается сбросить с себя Запад, освободиться от диктатуры Европы, победа Беларуси имеет огромное значение.
По его словам, для белорусского народа Александр Лукашенко - это билет в будущее, гарант ее стабильности, безопасности, процветания на ближайшие годы.
Фото БЕЛТА