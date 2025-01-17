Ход подготовки к президентским выборам в Беларуси мониторят наблюдатели от СНГ

В Беларуси делается все, чтобы выборы Президента прошли в строгом соответствии с законом, была обеспечена безопасность и соблюдены права граждан на свободное волеизъявление.

На этом сделал акцент наблюдатель от Содружества Независимых Государств Евгений Клемезь на встрече с членами Гомельской областной комиссии по выборам Президента Беларуси.

Миссия наблюдателей от СНГ находится в Беларуси с 18 декабря.

Евгений Клемезь, наблюдатель от СНГ (Россия):

"Мы участвовали практически во всех этапах избирательного процесса - наблюдали регистрацию кандидатов в Президенты, формирование участковых комиссий, встречались с кандидатами. В целом наши оценки пока положительные. У нас сформирован штаб, который собирает всю информацию, осуществляет ее анализ и подготовку заключений по итогам выборов".