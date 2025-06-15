Ходжаев о здравоохранении Беларуси: Наши достижения - это здоровье людей

По словам Александра Ходжаева, в системе здравоохранения сегодня порядка 315 тыс. должностей. "Это колоссальное количество физических лиц, которые работают в этой системе, - заметил он. - Это и врачи, и медсестры. Пользуясь случаем, мне хочется каждому из них сказать: "я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником, спасибо вам за вашу работу".

Руководитель ведомства также поделился принципом, которого он придерживается в работе с людьми: "Люди - это обратная сторона медали и зеркало системы. Нельзя уходить от ответа на любой вопрос, который ставится. На любой вопрос должна быть подана объективная картина. Почему? Потому что ровно тогда система будет развиваться, а не погружаться в формат "у нас нет проблем, у нас все хорошо". Мне кажется, при общении с нашими людьми дифференцировано, мы выбираем то, над чем должны работать, подтверждаем эти проблемы и выстраиваем стратегическую позицию по решению этих проблем".