Хоккеисты команды "Молодечно-Динамо" уже сделали свой выбор

Досрочно свой голос за кандидата в Президенты отдают и спортсмены Минской области. Так, хоккейная команда "Динамо-Молодечно" во главе с тренерским штабом и руководством клуба посетили центральный избирательный участок номер 8 райцентра и выразили свою гражданскую позицию. Защитник команды Иван Кукуля проголосовал впервые.