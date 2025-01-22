Хоккеисты команды "Молодечно-Динамо" уже сделали свой выбор

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Досрочно свой голос за кандидата в Президенты отдают и спортсмены Минской области. Так, хоккейная команда "Динамо-Молодечно" во главе с тренерским штабом и руководством клуба посетили центральный избирательный участок номер 8 райцентра и выразили свою гражданскую позицию. Защитник команды Иван Кукуля проголосовал впервые.
Воспользовавшись правом проголосовать досрочно, команда из Молодечно отправилась на гостевой поединок в Белорусской хоккейной экстралиге.