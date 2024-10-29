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Хоккеисты присоединились к флешмобу "Надо!"

Поистине народный флешмоб "Надо!" остается в рейтинге информационных ресурсов. Нашего Президента поддерживают по всей стране.

К популярному движению уже присоединились представители разных профессий и возрастов - производственные коллективы, учебные заведения, медики, военные, певцы, спортсмены. Футбольная любительская команда "Родина", в составе которой госслужащие, артисты, депутаты, говорит "Надо!"

В полном составе "Надо!" говорят и хоккеисты. Профильная федерация, команды Экстралиги, Высшей лиги, института сборных и "Динамо-Минск" громко заявляют о своей позиции.

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