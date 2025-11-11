"Холодная война продолжается": актер Сагдуллаев рассказал, как учить молодежь миру

Холодная война давно начиналась, и она до сих пор продолжается, но уже агрессивнее. Об этом в "Актуальном интервью" заявил актер, режиссер, сценарист, заслуженный артист Узбекской ССР, лауреат спецприза Президента Беларуси Рустам Сагдуллаев, говоря об обстановке в мире.

"Когда началась холодная война? Она до сих пор продолжается, но уже агрессивнее. - заметил актер. - Но мы все, не только кинематографисты, все верим в хорошее".

Мы же дети послевоенных лет, подчеркнул он. Великая Отечественная война унесла 27 млн жизней. И взрослое поколение, по его мнению, должно прививать молодежи такие ценности и установки, чтобы в будущем вообще войны не было.

Вообще ссор не должно быть. Какая речь о войне? Рустам Сагдуллаев

Он напомнил о фильме "В бой идут одни "старики": "Зрителю очень нравился этот фильм. Это феномен Быкова (режиссер фильма Леонид Быков - прим. ред.). Он опередил свое время и показал действительность войны - с песнями, с любовью, со смертями".