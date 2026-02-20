Хренин: Белорусская армия на 65 % контрактная

Белорусская армия в военно-техническом плане как никогда сильна. Это заключается не только в том, что на нашей территории размещены ракетные комплексы "Орешник" и тактическое ядерное оружие. Есть четкое понимание, что сегодня на поле боя все решает офицер и солдат. Именно небезразличный человек всегда с готовностью выйдет на защиту своей родины.

Об этом с гордостью скажет министр обороны перед началом торжественного собрания в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.

Как заметит Виктор Хренин, наша армия на 65 % контрактная, но есть люди, которые готовы встать в строй наравне с действующими офицерами. Как те, которые в февральские дни получают повестку на военные сборы. Призванные из запаса демонстрируют готовность, надев военную форму и взяв в руки оружие, защищать страну. В этом и есть наша мощь.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"День защитников Отечества Вооруженных Сил нужен, чтобы мы не забывали и помнили о той мощи, которая есть у нас, о той силе, которую нельзя измерить гонкой вооружения, какими-то тактико-техническими характеристиками. И это сила в наших людях".