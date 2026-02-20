3.73 BYN
Хренин: Белорусская армия на 65 % контрактная
Белорусская армия в военно-техническом плане как никогда сильна. Это заключается не только в том, что на нашей территории размещены ракетные комплексы "Орешник" и тактическое ядерное оружие. Есть четкое понимание, что сегодня на поле боя все решает офицер и солдат. Именно небезразличный человек всегда с готовностью выйдет на защиту своей родины.
Об этом с гордостью скажет министр обороны перед началом торжественного собрания в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.
Как заметит Виктор Хренин, наша армия на 65 % контрактная, но есть люди, которые готовы встать в строй наравне с действующими офицерами. Как те, которые в февральские дни получают повестку на военные сборы. Призванные из запаса демонстрируют готовность, надев военную форму и взяв в руки оружие, защищать страну. В этом и есть наша мощь.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"День защитников Отечества Вооруженных Сил нужен, чтобы мы не забывали и помнили о той мощи, которая есть у нас, о той силе, которую нельзя измерить гонкой вооружения, какими-то тактико-техническими характеристиками. И это сила в наших людях".
Выступая в зале Дворца Республики, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заметит, что мир не стал проще. На фоне геополитических противоречий между центрами силы возникают все новые конфликты. Мы адекватно оцениваем складывающуюся обстановку, реагируем на современные риски и угрозы. Сегодня все структуры военной организации страны готовы и способны дать отпор любому агрессору.