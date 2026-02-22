23 февраля - День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Торжественные мероприятия пройдут по всей стране. 23 февраля - народный праздник, который нужен для того, чтобы белорусы не забывали и помнили о той мощи, которая есть в стране и которую нельзя измерить гонкой вооружений.

Настоящая сила - в людях, с гордостью отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время торжественного собрания в преддверии главного мужского праздника.

Белорусская армия более чем на половину контрактная, но есть люди, которые готовы встать в строй наравне с действующими офицерами. Как те, которые в февральские дни получают повестку на военные сборы. Призванные из запаса, они демонстрируют готовность защищать страну, надев военную форму и взяв в руки оружие.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Сегодня можно сказать, что наши Вооруженные Cилы в военно-техническом плане как никогда мощны и сильны. Но эта мощь заключается не только в том, что на нашей территории размещен ракетный комплекс "Орешник" или тактическое ядерное оружие. Она заключается в том, что у нас есть люди, готовые всегда встать в строй, и есть четкое понимание, что сегодня на поле боя все решает офицер и солдат".

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане "Память":

"Армия, на то и армия, она должна быть боеспособной. Не зря же народ кормит, одевает, обувает. От них требуется что? В совершенстве владеть боевой техникой и оружием. Последние мероприятия: Президент поднимает внезапно части и соединения, и они показывают тому, чему их учили и к чему они готовы. Как мы были готовы защищать свою страну - Союз Советских Социалистических Республик на южных рубежах нашей Родины, так и они сейчас готовы защищать нашу Родину на ее белорусских рубежах".

Сегодня белорусская национальная безопасность обеспечивается в условиях обострения борьбы за мировое лидерство. Отдельные западные страны демонстративно пытаются утвердить свою монополию в мире, традиционно опираясь на использование военной силы.