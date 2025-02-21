3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
Хренин: Невозможно сбить с пути человека, который знает и помнит свою историю
Сегодня День защитников Отечества приобретает новое значение и смысл и становится символом сплочения против всех возникающих серьезных вызовов и угроз.
Можно потратить все деньги мира на фальсификацию фактов, отменить празднование Дня Победы, снести памятники, как это делают некоторые страны, назвать освободителей оккупантами. Но это все бесполезно. Невозможно сбить с пути человека, который знает и помнит свою историю. Эти слова министра обороны Виктора Хренина прозвучали сегодня перед торжественным собранием во Дворце Республики.
В зале силовой блок страны, ветераны, представители власти и общественных организаций.
"Мы построили государство самодостаточное, независимое, социально ориентированное, мощное экономическое под руководством нашего Президента. Это все заслуги нашего народа. В нашем государстве динамично и планово развиваются наши Вооруженные силы. Мы регулярно получаем на вооружение новую современную технику, модернизируем имеющуюся. Совершенствуем экипировку военнослужащих, формы и способы ведения боевых действий", - подчеркнул министр обороны Беларуси.
Глава военного ведомства генерал Хренин, обращаясь с торжественной речью, также заявил, что обеспечение национальной безопасности ведется в условиях дальнейшего обострения борьбы за мировое лидерство между США и их союзниками и государствами, которые стремятся к формированию многополярного мира.
Собравшихся гостей также поздравил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович. Он отметил, что День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь имеет глубокие традиции и сочетает в себе символическое единение прошлого и настоящего.