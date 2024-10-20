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Хренин: Военнослужащие войск связи успешно осваивают новые образцы оборудования
Военнослужащие войск связи успешно осваивают новые образцы оборудования. Об этом говорится в поздравлении министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина личному составу, ветеранам войск связи с профессиональным праздником, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
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"Воины-связисты внесли значительный вклад в достижение Великой Победы. Их мужество и героизм, отвага и самоотверженность, проявленные на полях сражений, являются образцом беззаветного служения Родине. Сегодня воины-связисты, решая сложные задачи боевой подготовки, занимаясь повседневной деятельностью, круглосуточно обеспечивают функционирование системы связи, демонстрируя высокое профессиональное мастерство и полевую выучку", - отмечается в поздравлении.
"Военнослужащие войск связи успешно осваивают новые образцы средств и комплексов связи, гарантированно обеспечивают потребности органов военного управления в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки, повседневной деятельности войск", - подчеркнул Виктор Хренин
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