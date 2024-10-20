Хренин: Военнослужащие войск связи успешно осваивают новые образцы оборудования

Военнослужащие войск связи успешно осваивают новые образцы оборудования. Об этом говорится в поздравлении министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина личному составу, ветеранам войск связи с профессиональным праздником, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Войска связи Вооруженных Сил Республики Беларусь сегодня отмечают 105-летний юбилей

"Воины-связисты внесли значительный вклад в достижение Великой Победы. Их мужество и героизм, отвага и самоотверженность, проявленные на полях сражений, являются образцом беззаветного служения Родине. Сегодня воины-связисты, решая сложные задачи боевой подготовки, занимаясь повседневной деятельностью, круглосуточно обеспечивают функционирование системы связи, демонстрируя высокое профессиональное мастерство и полевую выучку", - отмечается в поздравлении.