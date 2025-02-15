Хренин заявил, что воины выходили из Афганистана с высоко поднятой головой

" Несмотря на то, что с каждым годом историческая дата вывода советских войск из Афганистана становится все дальше, мы, сохраняя лучшие традиции, ежегодно приходим на это святое место отдать дань памяти нашим воинам-интернационалистам. За тысячи километров воины (а среди них было очень много наших соотечественников), выполняя задачу, проявили мужество и героизм. Именно поэтому они выходили из Афганистана с высоко поднятой головой и со знаменами на технике ", - сказал Виктор Хренин.

Он также указал на то, что в современной истории мы знаем другие примеры, когда те, кто учат нас жить, разорив Афганистан, бежали оттуда, бросая технику и своих сторонников. "Теперь эти "учителя" пытаются переписать историю, искажая ее и распространяя ложь. Переписывается не только подвиг и мужество наших воинов Великой Отечественной войны, но и подвиги воинов-афганцев. Но это у них не получится. Правда на нашей стороне. Правда на стороне офицеров и солдат, которые выполнили свой воинский долг. Многие из них сейчас присутствуют здесь с нами. Мы помним героев, которые никогда уже не вернутся с этой войны. Память о них будет жить в наших сердцах, мы будем помнить каждого", - подчеркнул министр.