Худеете без рецепта? Врач объяснила, почему "Оземпик" и его аналоги опасны при бесконтрольном приеме

Популярные препараты на основе семаглутида (такие как "Оземпик" и его аналоги), изначально предназначенные для лечения сахарного диабета 2 типа, все чаще используются для снижения веса без назначения врача. Профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич в "Актуальном интервью" предупредила о серьезных рисках такого самостоятельного применения.

"Нежелательные явления в большом проценте случаев бывают в желудочно-кишечном тракте. И если человек неправильно этот препарат применяет, то побочек гораздо больше, и они тяжелее. Очень значимая часть пациентов сталкивается с диареей, тошнотой, рвотой, запорами", - рассказала профессор.

Возрастают риски панкреатита, если человеку неправильно назначили этот препарат. Может быть и нарушение моторики кишечника. Алла Шепелькевич

Она пояснила, что лекарство замедляет кишечник вплоть до того, что может возникнуть кишечная колика, остановка работы кишечника, гастропарез: "Это все названия осложнений, с которыми пациент может сталкиваться при назначении без показаний или с неправильным назначением. Еще одно из недавно зарегистрированных осложнений было со стороны глаз. То есть могут быть явления вплоть до потери зрения. Особенно, если это пациент с диабетом второго типа с нарушениями зрения уже при диабетической ретинопатии. Поэтому нужно быть осторожным".

В Беларуси такие препараты строго рецептурные. "В Беларуси такие препараты назначает и выписывает рецепт исключительно врач. Потому что в любой фармакотерапии, помимо эффективности, должна четко отслеживаться безопасность. И только врач может оценить наличие у пациента определенных состояний: медуллярного рака, синдрома множественной эндокринной неоплазии, диабета первого типа, беременности, лактации, тяжелой степени хронической сердечной, почечной и печеночной недостаточности. И только после этого можно рассмотреть возможность назначения этой группы препаратов. Также нужно обязательно обсудить возможность нежелательных явлений. Есть и нюансы по титрации дозы. И это должен делать только врач", - подчеркнула Алла Шепелькевич.

Для профилактики бесконтрольного приема препаратов в Беларуси делается акцент на информирование населения. "Я считаю, это лучший профилактический подход - это информирование и обучение наших пациентов. С сахарным диабетом это решено давно, у нас есть школа сахарного диабета. Сейчас в государственной программе "Здоровье нации" предусмотрено создание кабинетов метаболического здоровья, и эта программа может быть реализована на широком уровне. И, конечно, важно привлекать средства массовой информации, ведь, как говорят, информирован - значит вооружен", - отметила профессор.